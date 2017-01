Para divertirse no hay edad. Ni mucho menos para contagiarse del juego de realidad aumentada Pokémon Go. Así lo demuestra Connie Emmons, una mujer de 72 años del estado de de Florida (Estados Unidos), quien asegura que ha capturado a 150 criaturas virtuales.

En un pequeño reportaje que la cadena Fox le hizo a esta maestra Pokémon de la tercera edad, Emmons manifiesta que empezó a jugar Pokémon Go después de ver que sus nietos no dejaban de atrapar Pikachus, Ekans, Pidgeys, etc.

“Mi nieto empezó a jugar y luego esta locura se convirtió en una familia Pokemon”, señala Connie Emmons.

Como ella vive en Florida, la veterana jugadora indicó que caminó por varios lugares para poder encontrar a las demás criaturas: “Tengo 143 pokémon que los capturé en todo los Estados Unidos y los siete los obtuve de huevos que ya los eclosioné”.

Lo que Connie Emmons rescata de este juego es que pudo pasar momentos junto a su familia: “Acabamos caminando juntos y encontramos muchos lugares históricos. Es muy interesante”, dice Connie Emmons. Ella nunca utilizó un hacker para ser la reina de este juego.

