¿Los perros grandes y los niños pueden divertirse? Este fotógrafo lo confirma

Andy Seliverstoff es un fotógrafo ruso que le encantan los perros, y más aún si son grandes. Esta pasión la decidió mostrar hace 4 años capturando tiernos y hermosos momentos en los cuales estos canes disfrutan de la vida a plenitud.

Sin embargo, su profesionalismo con una cámara y su talento lo llevaron a enfocarse en un aspecto muy particular y enternecedor: fotografiar perros grandes junto con niños pequeños.

Para aquellos padres que temen que estos animales de gran tamaño puedan herir o morder a sus hijos, Andy Seliverstoff les ha preparado una colección inédita de sus mejores tomas. Esta recopilación se encuentra en su libro titulado Little Kids and Their Big Dogs (o Pequeños niños y sus perros grandes en español).

“Mi pasión es la fotografía de perros de todo tipo, pero tengo un amor especial por los grandes daneses”, escribe el ruso en su descripción de su sitio web.

En su libro, se puede apreciar distintos niños y perros de diversas razas como San Bernardos, Leonbergers, Newfoundlands y lobeznos irlandeses, mastines tibetanos, entre otros.

Si gusta, puede comprar su libro mediante este enlace para que pueda disfrutar de un grato momento en familia.

