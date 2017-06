El amor familiar entre los Obama siempre da qué hablar y en este Día del Padre, no fue la excepción. Estas fechas festivas siempre son motivo para que Barack y Michelle les muestren al mundo que una familia unida y feliz sí es posible de lograr.

Desde su cuenta de Twitter, la ex primera dama de Estados Unidos no desaprovechó la oportunidad de saludar a su esposo con un tierna foto de él junto a sus hijas Sasha y Malia, cuando estas eran pequeñas.

Este tuit, que hasta el momento cuenta con más de 166 mil ‘likes’, contiene un mensaje que dejó a muchos hinchados de ternura. “Feliz Día del Padre, Barack Obama. Nuestras hijas puede ser altas ahora, pero siempre serán tus pequeñas chicas. Te amamos”, escribió Michelle.

La respuesta por parte del ex presidente no se hizo esperar. Como si se tratasen de dos enamorados, Barack Obama retuiteó el mensaje de su esposa, no sin antes, agradecerle el gesto con una tierna y encantadora respuesta.

“De todo lo que he hecho en mi vida, estoy muy orgulloso de ser el papá de Sasha y Malia. A esos afortunados de ser papá, ¡feliz día del padre!”, escribió el ex jefe de estado.

Tal fue el amor que desbordó Barack Obama entre sus seguidores que el tuit, en menos de dos tres horas, se retuiteó más de 109 mil veces y le dieron ‘like’ alrededor de medio millón de usuarios. “El mundo te extraña”, respondió una tuitera tras este mensaje.

Más sobre el Día del Padre: