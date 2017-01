Melissa Klug: El drama de su hija mayor que nadie conocía se convierte viral

Melissa Klug tiene 3 hijas: Gianella (17), Samahara (15) y Melissa (14). Ellas han estrenado recientemente un canal en YouTube en el cual, hasta ahora, cuenta con más de 28 mil suscriptores.

Lo curioso es que este proyecto solo tiene un video. Sin embargo, este ya posee más de 320 mil visualizaciones. ¿Sobre qué trata esta pieza audiovisual que ha generado tantas vistas en esta red social?

En el video de casi 16 minutos, aparecen las tres y explican que la mecánica de su primera aparición en redes sociales es que cada una dirá una pregunta y las otras dos, tendrán que responder.

Gianella inicia la rueda de interrogantes y pregunta: “¿Cuál fue el peor episodio de mi vida?” Con voz temerosa y baja, Samahara y Melissa contestan: “Tu parálisis”.

Esta respuesta nadie se lo esperaba y en seguida, la hija mayor de Melissa Klug inicia a explicar lo sucedido:

“Cuando cumplí 15 años, a los seis meses, me dio parálisis facial y a veces me preguntan por qué nunca sonrío o por qué mi ojo sale chiquito o cosas así. Quedé con secuelas”.

Ante revelación, Gianella comentó ante la cámara que aquel suceso permitía que ciertas personas le preguntaran acerca del por qué de sus facciones. Sin embargo, ella manifestó que nunca permitió que esta enfermedad le baje su autoestima.

“No permito que se me baje la autoestima o me sienta menos como persona o me avergüence mucho. Por momentos, cuando estoy muy estresada o nerviosa, se nota, pero otra veces no, hasta me mato de risa”, relató Gianella.