Mario Vargas Llosa: La foto 'motivo' que el Nobel odiará

Mario Vargas Llosa tiene 80 años y su nuevo amor Isabel Preysler, 65 años. Digamos que son gente grande, pero ambos gozan de buena salud. Y, sobre todo, disfrutan al máximo su amor.

Por eso, ha llamado muchísimo la atención que la revista Vice de España emplee una fotos de ambos para una nota titulada “Qué hacer si tu pareja muere durante el sexo”. La foto en cuestión aparece en redes sociales, pero no en la web. Sin duda, podría decirse que es un ‘buen gancho’. Pero, ¿por qué son tan malos?

¿Qué pensará Mario Vargas Llosa? ¿Leerá la nota? En el artículo, “una experta legal explica qué debes hacer si tu amante estira la pata mientras estáis en plena acción”. OMG

El escritor se siente maravillosamente bien, y no tendría por qué estar pensando en ‘estirar la pata’ en el lecho de amor.

“Que a los 80 años se vuelva a tener una ilusión tan grande como esta es una inyección de vida absolutamente maravillosa, ¿no? Creo que la ilusión es lo que más puede enriquecer la vida de una persona y yo siento que mi relación con Isabel ha contribuido muchísimo a este estado de ánimo: puedo enfrentarme a mis 80 años sin temor”, le dijo Mario Vargas Llosa a Abc.es.

Y si insisten en este asunto de los años, vamos con este pedacito de la entrevista:

Yo creo que no hay que tenerle miedo a los años, uno debe hacer su vida y mantenerse vivo hasta el final. Lo más importante es no perder las ilusiones y a eso es a lo que yo llamo mantenerse vivo: a tener proyectos, a no morirse en vida, a no llegar muerto a la muerte. Yo no creo que tenga ningún problema porque tengo muchísimos proyectos y, afortunadamente, estoy muy bien de salud.