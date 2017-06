No fue una buena idea. Nina Skye, una maestra de kinder de tan solo 21 años de edad, fue despedida de una escuela cristiana de los Estados Unidos. ¿La razón? Su doble vida fue descubierta. Resulta que Nina se convirtió en actriz porno. Lo hizo por necesidad y algo de gusto.

La institución religiosa, cuyo nombre no fue revelado, decidió cancelar el contrato de Skye, quien no quiso dejar de realizar videos pornográficos porque ganaba 2,500 dólares al mes.

En una entrevista para Fox, la ex profesora declaró ser de mente “muy abierta”, lo cual iba en contra de los valores de la escuela.

“Va en contra de su punto de vista, como eso de tener sexo antes de casarse. Dicen que está en contra del papel que firmé, diciendo que yo no haría eso. Me gusta dar clases y me gusta el sexo, si puedo hacer las dos cosas, por supuesto que no lo dejaré”, dijo.

Mientras tanto, ella sigue trabajando en la industria del sexo, y explotando al máximo su imagen en Instagram.

I finally got to be my favorite slutty superhero Starfire Una publicación compartida de Nina Skye (@realninaskye) el 2 de Jun de 2017 a la(s) 9:27 PDT

