Justin Bieber es otra vez foco de las críticas del público luego de abandonar a su cachorro ‘Todd’, de siete meses.

El animalito padece una enfermedad que no le permitía caminar.

Ahora, el que se encarga del perro, es su bailarín CJ Salvador, quien ha tenido la iniciativa de recolectar dinero en redes sociales para costear la operación a la cadera que le urge al perrito para que pueda recuperar la movilidad de sus patas.

A pesar de que el bailarín, desde su cuenta en Facebook, ha defendido a Justin Bieber explicando que decidió adoptar a Todd porque el autor de Sorry no tiene tiempo para encargarse del cachorro, la lluvia de críticas no se ha detenido.

El monto que se requiere para pagar la operación que solucionará la displacia que sufre Todd es de US$ 8 mil y, desde la plataforma Go Found Me , ya se ha llegado a la meta.

Sin embargo, de acuerdo con el portal TMZ, Justin Bieber no ha donado ni un solo dólar a la bolsa que se ha recaudado. En tanto, el bailarín reitera que el intérprete “no sabía nada” de la discapacidad de Todd.

Esta no es la primera vez que la expareja de Selena Gómez se ve envuelta en críticas relacionadas al maltrato de animales. Durante uno de sus conciertos, Justin Bieber regaló un hámster y en otra oportunidad, subastó una serpiente en un evento de caridad.

