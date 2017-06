Joachim Löw es el técnico que dirige a la poderosa selección de Alemania. De hecho, el último domingo, alcanzó los 100 partidos ganados con el conjunto germano.

Gracias al 3-1 que le propinó este país europeo a Camerún por la Copa Confederaciones 2017 el último domingo, Alemania clasificó a las semifinales de este certamen que reúne a los campeones de cada continente.

Sin embargo, un hecho más ocurrió en el Alemania vs. Camerún. Joachim Löw fue captado por las cámaras del estadio cuando realizaba un peculiar gesto muy similar a unos anteriores que también desataron una serie de comentarios. Esta fue la imagen que se viralizó en redes sociales:

Como se recuerda, esta no es la primera vez que Joachim Löw es visto realizando tales movimientos. Por ejemplo, en el triunfo de 3-0 de Alemania ante Eslovaquia por la Eurocopa 2016, el director técnico fue captado realizando un gesto antihigiénico. Mira el video:

Si es que te estás preguntando por qué es que realiza estos gestos, Joachim Löw respondió así luego del partido contra Ucrania por la Eurocopa 2016:

“Obviamente uno hace cosas sin darse cuenta, yo no me di cuenta. Pero sucedió y por supuesto que lo lamento. Uno tiene tanta adrenalina, y está tan concentrado, y pasan estas cosas que uno no hace conscientemente”, explicó Joachim Low en conferencia de prensa.

