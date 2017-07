El corazón se le ablandó a más de uno luego de conocer la historia de Chewy, el pequeño cachorro que fue abandonado por su dueña en un aeropuerto de Las Vegas, en Estados Unidos.

Una persona lo halló y lo llevó a un refugio. Sin embargo, una carta que fue dejada junto al can daría a entender la razón por la cual fue abandonado y la historia que se oculta en la sombra del cachorro.

“Hola, soy Chewy. Mi dueña estaba en una relación abusiva y no tenía suficiente dinero para llevarme con ella en el avión. No quería abandonarme, ya que me quiere con todo su corazón, pero no tenía otra opción”, se puede leer en una publicación hecha por el refugio ‘Connor and Millie’s Dog Rescue CMDR’.

En el desarrollo de la carta, la dueña explica que producto de esta relación enfermiza Chewy recibió una patada, lo cual le ha dejado un “chichón en la cabeza”, por lo que necesita ayuda de un médico veterinario.

En la red social los usuarios han mostrado su solidaridad con esta historia y hay algunos que han propuesto conseguir fondos para que Chewy pueda volver con su dueña.

