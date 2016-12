Faltan dos días para que concluya el 2016, por lo que la Policía Nacional a través de su cuenta de Facebook emitió una recomendación —con un creativo video— para dar a conocer las consecuencias de que los niños manipulen artefactos pirotécnicos.

“¿Amas a tus hijos?, entonces mira este vídeo, comenta y comparte.

#FelizAño2017”, dice el titular del clip de Facebook, que en poco más dos horas ha tenido más de 1,000 reacciones y 11,700 reproducciones.

El video es del tema I Will Always Love You de Whitney Houston, y en la parte donde la cantante estadounidense mostrará toda su capacidad vocal, emiten un clip de un maniquí explotando.

Para finalmente terminar el video del Facebook de la Policía con el mensaje: “Mantén a los pirotécnicos lejos del alcance de los niños”.

