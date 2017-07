Facebook: Escolar encaró a sujeto que la manoseó en plena calle [VIDEOS]

Eran las 7:15 de la mañana cuando la escolar de iniciales I.D.M (16) esperaba junto a su amiga un taxi en el cruce de las calles Bolognesi con Carlos de los Héroes en Chimbote, Áncash. Sin embargo, nunca pensó que esa misma mañana sería víctima de un sujeto que la tocó indebidamente.

“Vi pasar a este imbécil corriendo (como mucha gente hace en la mañana), pasó por mi lado y no se qué $@!#¥* habrá pasado por su cabeza. Me metió la mano en la falda y me COGIÓ EL POTO CON LA FRESCURA DEL MUNDO!!”, denunció la escolar a través de sus red social de Facebook.

Pero, esto no quedó ahí, la valiente escolar —entre lágrimas— encaró al sujeto, quien no pensó que sería perseguido por su víctima. En los videos se escucha a la menor increpándole por qué había cometido tal falta de respeto con su intimidad.

“Quiero que toda tu familia te conozca eres un asqueroso, ¿qué te pasa, no te han enseñado a respetar a las personas?”, le grita ella mientras corretea al sujeto. En un momento, él reconoce haberla tocado y casi llorando le pide disculpas: “Déjame pasar. Que me disculpe, discúlpame por lo que ha pasado”.

“No hay que callar”

En diálogo con Perú21, la adolescente contó que no asistió al colegio para denunciar el hecho y agradeció que la Policía haya actuado rápidamente para identificar al sujeto, incluso desplegaron patrulleros por el muelle de pescadores y el malecón, donde vecinos aseguran que lo han visto.

“Puedo ser un ejemplo para las niñas menores que yo y también mujeres más grandes que no se queden calladas, ni hagan caso cuando te digan: ‘Ay, no te hicieron nada más’, ‘no te quejes’, ‘no seas exagerada’. Así ya no van a existir feminicidios, ni tanto maltrato a las mujeres”, agregó la escolar.

La publicación que realizó se viralizó rápidamente y fue compartido más de 13 mil veces. Ahora, I.D.M está a la espera de ubicar e identificar a su acosador para continuar con la denuncia formal.

