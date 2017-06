Varios usuarios han desatado su indignación contra una actriz mexicana anónima, quien ha sido bautizada como ‘Lady Racista’. Verushka Nevarez, directora de comerciales en México, compartió el video viral a través de su cuenta de Facebook .

► Así es como puedes lanzar hechizos al estilo de ‘Harry Potter’ en Facebook

Las imágenes muestran a la mujer mencionada arremetiendo de manera racista contra una modelo, quien también formaba parte de la producción. La agresora desató su ira por que el director le pidió que cambiaran de posición, de tal forma que la modelo apareciera delante de la actriz.

Esto generó que ‘Lady Racista’ insultara a su compañera y diciéndole “bajada del cerro”, entre otras expresiones despectivas. Los insultos de la actriz han generado indignación en miles de usuarios de la red social.

“Aunque no es la primera vez que me toca, esto es lo peor que he visto en mi vida laboral. No puedo creer que en pleno 2017 exista esta clase de discriminación. La güera de las fotos se volvió completamente loca porque el director le pidió que se pasara para atrás y se cambiara de lugar con otra chava. Se puso a insultar a todo mundo y a la otra pobre no la bajó de prieta y bajada del cerro”, fue el texto que acompañó las imágenes.

Hasta el momento se desconoce el nombre de las involucradas en el lamentable suceso. Sin embargo, algunos comentarios en video mencionan que se trataría de Carla Frías, conocida modelo y actriz de México.

Te puede interesar