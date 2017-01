Este alcalde confundió a peruana musulmana con una integrante del Estado Islámico

El Estado Islámico es una organización terrorista que ha protagonizado sangrientos ataques como el que ocurrió el año pasado en Orlando (Estados Unidos) cuando un lunático llamado Omar Mateen entró en una discoteca y mató a 50 personas.

Pero el alcalde de Nuevo Chimbote, Valentín Fernández, no tiene idea de esto.

El viernes pasado Valentín Fernández estaba en el piso 12 de un edificio ubicado en Av. Circunvalación, invitado a una reunión de minería que tenía por objetivo discutir sobre cómo acabar con la informalidad en este rubro.

Fernández, a su retirada, se encontró con Kris Castañeda, una empresaria peruana nacida en Trujillo, que conduce un programa en Radio Miraflores y que, además, profesa el islam (por tanto, viste abayas y hijaab, dejando solo su rostro al descubierto).

Entonces se saludaron y se tomaron esta foto, que la publicó bajo el siguiente mensaje.

Hasta ahí todo bien… El problema se originó cuando el alcalde publicó otra foto —captando el mismo instante— en su cuenta de Facebook pero con este mensaje:

Kris Castañeda se enfureció. Escribió sus descargos en su cuenta de Facebook y luego envió un mensaje de texto al número que estaba anotado en una tarjeta de presentación que el alcalde le entregó al saludarla.

El alcalde le respondió enseguida.

Y para que no quedaran dudas de su arrepentimiento, el alcalde ofreció sus disculpas argumentando que se trató de “un error involuntario”.

Pero para Kris Castañeda estas disculpas no fueron suficientes.

Entonces dio un ultimátum al alcalde Fernández:

Tomamos contacto con el alcalde para tratar de entender si se trató de una confusión, o de un mal entendido, o quizá de una broma de mal gusto. Algo, en concreto, que ayude a explicar por qué. Pero no.

“Lo que ha ocurrido es un error de interpretación. No he tenido acción de querer relacionarla con eso [con el terrorismo]. Por ignorancia dije Estado Islámico, pero me refería a los países del medio oriente, no a ISIS”.