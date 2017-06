Hay diversas maneras de enseñar. Escribir es sexy, lo dice una supuesta periodista que de la manera más alucinante pretende enseñar al mundo a no cometer errores en la redacción. Y lo hace a través de Instagram, donde sus sugerentes fotos pueden dar resultados.

Romina (así, sin apellido) parece que odia la mala ortografía, esa ‘enfermedad’ tan frecuente en estos tiempos, y que algunos atribuyen a la velocidad de los mensajes de texto, el chat, y Facebook. Aunque en verdad solo se trate de falta de lectura, y de mala formación en la escuela. Romina o @rompower rompe las reglas de la educación tradicional.

“Es un concepto y una parodia. El concepto de que sí se pueden enseñar las normas del español y una parodia de las fotos de algunas chicas en Instagram para lograr eso, transmitir el buen uso del idioma. Se le ocurrió a Romina, una periodista catalana que se cansó de leer textos inauditos de la gente en redes sociales”, señala CNN que la presenta como una friki que quiso honrar las enseñanzas de su abuela y su propia pasión por el idioma con un proyecto que para algunos es puro marketing. Hay quienes creen que detrás hay un aburrido maestro de gramático o una profesora harta de los textos malos.

Por amor al lenguaje

“Decidí que tenía que hacer algo por necesidad de ayudar a difundir el buen uso del lenguaje”, le ha dicho Romina a la CNN. Y agrega: “Se me ocurrió que la única manera de hacerlo era llamando la atención, porque si no la gente no te hace caso. Si te pones en plan serio, en modo serio, normalmente la gente pasa”.

En su cuenta de Instagram anota: “No soy bloguera; enseño a escribir bien con un poco de postureo”. Con más de 22 mil seguidores, ella sigue sorprendiendo con sus fotos sensuales, y sus lecciones breves.

“A raíz de trabajar en una agencia de comunicación, que me tenía todo el día con la nariz metida en las redes sociales, me di cuenta de todo lo que había. El 98% de los textos que veía tenía como mínimo alguna falta de ortografía. Te hablo de textos de blogueras, que se dedican a las redes sociales, que se hacen llamar ‘influencers’ y a las que sigue mucha gente”, cuenta esta periodista al digital ‘El Español’. Dice que trabaja en ‘La Vanguardia’.

Ella buscaba llamar la atención y lo logró. Lo curioso es que el diario que menciona no le ha hecho nota. ¿Será real? Sea como sea, algo está enseñando.

Las lecciones