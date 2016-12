Cuenta la tradición judeo-cristiana que el rey Herodes I ordenó la matanza de todos los niños menores de dos años que hayan nacido en Belén con la finalidad de deshacerse del recién nacido Jesús.

La iglesia católica le puso una fecha al evento, 28 de diciembre, y —por alguna extraña razón que se ha perdido en el tiempo— los medios en Hispanoamérica decidieron que la mejor manera de conmemorar esto era publicando ‘bromas’ a sus lectores

(Actualización: Pictoline me desasna y aclara que la iglesia católica hizo coincidir la fecha con ‘Las fiestas de los locos’, una tradición del medioevo donde todos se hacían bromas)

Esto, por supuesto, significa que hoy más que nunca tiene que estar atento con lo que leas hoy. Aquí la lista de falsedades que hemos encontrado hasta ahora:

El humo en la portada de la Karibeña nos hizo toser porque no hay ni entrevista exclusiva, ni Gisela fue “la alcahueta” y tampoco Farfán y Plasencia están conviviendo.

Puro floro (e hicimos una nota al respecto).

