El actor Ryan Reynolds, quien interpreta al irreverente Deadpool, publicó una foto en su cuenta de Twitter que ha generado expectativa entre los millones de fans de los cómics.

► ‘Deadpool 2’: Josh Brolin continúa su preparación para ser ‘Cable’ [VIDEO]

En la imagen se ve al actor caracterizado como Deadpool, en una pose típica de su personaje, pero lo que llamó la atención fue el fondo de la fotografía y el mensaje que la acompaña.

Dropped by the X-Mansion. Big fucking surprise. No one's home. pic.twitter.com/svbUMEdKbb