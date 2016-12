La estrella porno de 35 años, Nikki Benz , reveló un episodio doloroso de su vida en las redes sociales

La actriz de películas para adultos denunció que sufrió una violación durante una filmación.

En su cuenta de Twitter, Nikki afirmó que ella no quería realizar una escena, pero que fue obligada por la producción. El indignante hecho sucedió cuando realizaba un filme para el portal canadiense Brazzers.com.

“Nunca debe haber bullying, violaciones y violencia en el set. No, significa no, en cámara y fuera de cámara. ¡Sólo NO!”, escribió.

Brazzers está investigando las acusaciones que han sido negadas por el director, de acuerdo con The Independent.

On set bullying, rape, & violence should never happen. #NoMeansNo on camera, off camera. Just NO!

