Actriz porno defiende el sexo sin ganas y lo considera un 'trabajo' para ganar dinero

“La gente piensa que si una persona no quiere follar es que la están violando, están forzándola. Y no. A ti te puede no apetecer follar en ese momento y lo haces”. Esta fue la criticada frase que pronunció la actriz porno española, Amanda Miller, en un programa de YouTube llamado ‘The Tripletz’, en el que expone todos los mitos que existen acerca de la industria de las películas pornográficas.

“Si tu estás friendo patatas fritas en el McDonald’s no es porque te encante freír patatas… Es porque tienes un trabajo para poder ganar dinero”, dijo Armana como comparación. Y, finalmente, quiso aclarar que mantener sexo sin ganas por trabajo no es una violación: “No está mal dedicarse al porno por necesidad”.

Sus palabras, sin embargo, provocaron una avalancha de críticas en su contra, cuestionando, sobre todo, su rol como feminista al intentar normalizar las violaciones.

Aunque, al parecer, otros usuarios de Twitter sí entendieron lo que la actriz porno quiso decir.

Pero para que no queden dudas, la misma Amarna Miller publicó una serie de tuits haciéndose cargo de sus afirmaciones y al mismo tiempo criticando a quienes no entendieron lo que quiso decir.

Los últimos comentarios de la actriz porno responden a las críticas que dicen que intenta invisibilizar a las víctimas de la industria pornográfica. Ella, en cambio, expresa que nunca le ha pasado nada malo trabajando, y que su experiencia también debe ser tomada en cuenta.

