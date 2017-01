Abierto de Australia: Cuando una tenista es noticia... por su minifalda

La tenista canadiense Eugenie Bouchard es noticia en varios diarios y no precisamente por su buena primera presentación en el Abierto de Australia.

La deportista, que fue superior a su rival y demostró gran destreza en el transcurso del juego, destacó en los medios de comunicación por la vestimenta que llevaba: un polo transparente y una minifalda.

Diarios de diferentes países se centraron en calificar el vestuario Nike de la tenista durante su presentación frente a la estadounidense Louise Chirico.

Antes del encuentro deportivo, Eugenie Bouchard había compartido su vestuario con sus seguidores a través de Instagram.

No es la primera vez que Eugenie Bouchard es víctima de comentarios machistas que solo resaltan su figura y su belleza.

Durante el 2015, la tenista fue sorprendida por el presentador Ian Cohen, quien le pidió que diera “una vueltita para el público” tras vencer a la holandesa Kiki Bertens en el Abierto de Australia.

En aquella ocasión, Serena Williams, primera en el ránking WTA, se refirió al tema.

“A mi también me pidieron una vueltita. Yo no accedí y me pregunto si eso también se lo pedirían a Rafael Nadal o Roger Federer”, sostuvo.