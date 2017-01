¿Por qué se volvió viral esta foto de una bombera argentina durmiendo sobre el pasto?

Luciana Rizzo es una joven bombera de 23 años, que integra el cuerpo de Bomberos Voluntarios de la ciudad de Pedro Luro, en Argentina, desde los 15. Jamás imaginó lo que pasaría al publicar una foto que le tomó su compañero.

En la imagen, la joven aparece durmiendo sobre el pasto, con su uniforme puesto, exhausta por el trabajo realizado para contener las llamas de los incendios que afectan toda la provincia de Villarino, en Buenos Aires.

La fotografía se viralizó rápidamente en redes sociales debido a las palabras que la joven escribió junto a ella: “Después de haber trabajado 20 horas, se nos quedó fuera de servicio el móvil, caí agotada del cansancio y me dormí en el piso”.

“Estamos con incendios desde el 26 de diciembre en Pedro Luro y todo el partido de Villarino. Y los bomberos de la zona damos todo lo que podemos”, agrega en el texto que acompaña la conmovedora imagen.

Luciana Rizzo fue entrevistada en algunos programas de televisión argentinos y contó: “Me dormí después de tanto trabajo, y mi compañero me sacó una foto (…) La publiqué para que vean cómo se trabaja, porque hay gente que no sabe y no valora lo que hacemos, y se trabajó desde la tarde, toda la madrugada y todo el otro día (…) El camión quedó fuera de servicio y me tiré al piso, y me dormí al toque”.