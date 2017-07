Yonhy Lescano: “En octubre se decide ley antitránsfugas” [ENTREVISTA]

¿Cuál es la situación de la demanda contra la ley de transfuguismo?

-Hasta hoy (ayer) tiene plazo para contestar el procurador del Congreso. Aún no lo ha hecho, así que seguro lo hará en la tarde.

¿Cuál es el siguiente paso?

-Una vez que contesten, el Tribunal Constitucional (TC) cita a una audiencia pública en la que van ambas partes.

¿Cuándo se debe llevar a cabo esta audiencia?

-Debe ser en agosto, pero ya depende de la carga laboral que tenga el TC.

¿Todos los firmantes de la acción ante el TC se mantienen en el apoyo a este recurso?

-Claro, nadie se ha retractado. Incluso, ahora hay más congresistas que apoyan que se derogue esta ley, como los del bloque de Nuevo Perú.

¿Cuándo debe emitir el TC su fallo definitivo?

-Si en agosto se produce la audiencia pública, en setiembre o, a más tardar, en octubre se debe publicar una resolución.

Si el TC decide no declarar la inconstitucionalidad de la norma, ¿a qué instancia acudirán?

-Tendremos que acudir a cortes internacionales. Pero yo creo que van a revocar esa norma.

Si la revocan, ¿cuándo entra en vigencia?

-Al día siguiente. Luego debemos hacer una ley contra el transfuguismo de verdad, poniendo las causales de cuándo hay transfuguismo.

¿Hay intención de Acción Popular de integrar a algunos congresistas libres?

-No, nosotros lo hacemos por convicción, no tenemos ese interés. La conversación con Yeni Vilcatoma la hemos dejado ahí, en stand by.