Yonhy Lescano: “Fujimorismo quiere retener congresistas”

La presidenta del Congreso, Luz Salgado, criticó que un grupo de congresistas, usted incluido, presente una demanda de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional (TC) por unos artículos del Reglamento del Congreso.

-Es un grupo de 42 congresistas, ah, cuidado. No son poca cosa. Son cuatro bancadas.

Dijo que ustedes fomentan la fragmentación de bancadas.

-No es cierto. Esa ley es para retener a los congresistas fujimoristas dentro de su bancada. Es una ley de enclaustramiento porque, si se quieren ir, los tendrán como parias.

¿El fujimorismo toma precauciones para que no se retiren sus congresistas?

-Claro pues, eso es obvio. Si tú encuentras un hecho de corrupción dentro de tu bancada, ¿te van a sancionar por querer renunciar? Eso no tiene ni patas ni cabeza, no tiene sentido alguno, viola varios derechos constitucionales.

Cuatro bancadas suscriben esta demanda, pero el fujimorismo tampoco está solo, el Apra los apoya. Javier Velásquez Quesquén dijo que quienes apoyan esta demanda son “saltimbanquis”.

-El señor Velásquez es el escudero del fujimorismo. Desde el Congreso pasado han estado trabajando juntos. El Apra es una especie de ahijado, de furgón de cola, de apéndice, del fujimorismo.

¿Continuarán con la demanda?

-Claro que sí. Eso es urgente, no se puede estar aprobando leyes antidemocráticas.

¿El TC puede pronunciarse sobre un poder autónomo?

-El Reglamento del Congreso es una ley y el TC se pronuncia sobre leyes. Ya lo ha hecho antes.