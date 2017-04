Yeni Vilcatoma: Verónika Mendoza también debe ser citada al Congreso por Odebrecht

Fabiana Sanchez @Fabianasd

La congresista Yeni Vilcatoma destacó la importancia de que la Comisión Lava Jato convoque a la lideresa de izquierda, Verónika Mendoza, para que aclare su participación en el presunto pago de sobornos de Odebrecht en la campaña de Ollanta Humala.

La Comisión Lava Jato citaría a Ollanta y Nadine Heredia, ¿qué temas deben responder?

-Es importante que la comisión se centre en la documentación sobre los gastos de la campaña que ellos (la ex pareja presidencial) han declarado en su momento. Los congresistas que integran el grupo deben prepararse muy bien para este encuentro.

¿A qué se refiere con prepararse muy bien?

-La señora Heredia pretende, cada vez que la citan, decir a cada congresista qué debe y que no debe preguntar. Ella parte de esa burla e ironía que la caracteriza, por eso es importante contar con la documentación previa, y la información de los que han declarado oficialmente para contrarrestar lo que ella pueda decir.

¿Cree que continuará con esta estrategia de ironizar después de lo que se conoce?

-Definitivamente, porque siempre utilizan esa estrategia de la ironía y la mofa. Con la información adecuada, se va a poder determinar si entran en contradicciones de todo aquello que haya generado beneficio a Odebrecht.

¿Considera que hay peligro de fuga?

-Ellos podrían pasar a la clandestinidad fácilmente, porque si bien es cierto tienen limitaciones para viajar al extranjero, pueden esconderse en territorio nacional y posteriormente salir por alguna de las fronteras.

¿Quién más debe ser citado (a) por el caso Odebrecht?

-*Verónika Mendoza* debe ser citada. Es oportuno e indispensable que recurra a un interrogatorio con preguntas que no lleven a respuestas clichés sobre su participación en las agendas de Nadine Heredia.

¿Ella estaría involucrada a su parecer?

-Ella ha sido una persona llegada a la ex pareja presidencial y no resulta creíble que diga que no sabía de la etapa de financiamiento cuando fue quien participó de esa etapa.

Tiene mucho que decir

-Sí, hay muchos detalles que ella podría darnos, hay que averiguar su récord migratorio en ese entonces también, y, a través de la Fiscalía, que se haga una pericia para ver si ella escribió, o no, en las agendas, porque hay personas que se han dado cuenta de su verdadero papel.

Te puede interesar:

Fuerza Popular bloquea candidatura de condenados por delito contra la administración pública https://t.co/xmkB4H3eUF pic.twitter.com/6c7igvLrQ8 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 14 de abril de 2017