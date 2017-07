Wilfredo Pedraza pide que Ollanta Humala sea recluido junto a Alberto Fujimori

El abogado del ex presidente Ollanta Humala, Wilfredo Pedraza, pidió esta mañana que su defendido sea recluido en el penal de la DIROES, en Ate Vitarte, donde se encuentra preso el ex mandatario Alberto Fujimori.

“Lo más lógico, en principio, tendría que ser (enviarlo) a un penal donde hoy hay un ex presidente y hay espacio suficiente (…) Mi lógica me indica que si hay un ex presidente que tiene 5 mil metros cuadrados de área disponible y tiene varios ambientes, perfectamente se puede habilitar otro ambiente para otro ex presidente”, declaró en los exteriores de la carceleta del Poder Judicial.

Pedraza dijo que sería un despropósito y una arbitrariedad que Humala sea enviado a un penal común dada la investidura presidencial que ostentó. Indicó que le preocupa la seguridad del ex jefe de Estado.

“La autoridad penitenciaria decide si se comparte o no se comparte ambientes (entre Fujimori y Humala) o si hacen ambientes separados o no. La verdad eso no me preocupa, lo que me preocupa es que en el espacio o que en el penal donde va, haya seguridad. Esa es la regla básica. Trasladar al presidente Humala a un penal común sería un enorme despropósito y otra arbitrariedad”, manifestó.

Añadió que, a pesar de que es una Junta de Clasificación del INPE (Instituto Nacional Penitenciario) la que decide a qué penal trasladar a Humala, “en muchas ocasiones, sobre la base de esa decisión, se emite una resolución haciendo ajustes teniendo como premisa, reitero, la seguridad”.

