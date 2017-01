Votarán pedido de levantamiento de secreto bancario a investigados por satélite Perú SAT-1

La Comisión de Defensa votará este martes el pedido del levantamiento del secreto bancario para los ocho investigados por la compra del satélite Perú SAT-1 durante el gobierno de Ollanta Humala (2011-2016).

Así lo adelantó a Perú21 el vicepresidente del referido grupo de trabajo, Carlos Tubino, quien recordó que estas personas tendrán que volver a ser citadas “porque cuando fueron invitadas como testigos sus argumentos no convencieron”.

Cabe recordar que la comisión investiga por este caso al ex mandatario Ollanta Humala, el ex premier Pedro Cateriano, el ex ministro de Defensa Jakke Valakivi, así como los ex funcionarios Ronald Barrientos, Paola Lobatón, Carlos Rodríguez, Edgardo Jaime Barrueto y Mario Pimentel.