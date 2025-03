Vocero de la Fiscalía sobre ministro Santiváñez: "No está colaborando"

El vocero del Ministerio Público, Víctor Cubas, expresó hoy que el ministro del Interior, Juan José Santiváñez, no está colaborando con la investigación que se le sigue por abuso de autoridad.

En conferencia de prensa, Cubas refirió que aún no se puede realizar la pericia para confirmar que la voz de Santiváñez es la de los audios propalados debido a que este no se presenta a las diligencias.

"Está pendiente una pericia para saber si la voz del audio corresponde al ministro, y esa no se ha realizado por la no colaboración del ministro del Interior, el retraso de la investigación no se debe a la Fiscalía", manifestó.

El portavoz aclaró que las grabaciones, en la que se escucha el titular del Interior presionar al oficial Junior Izquierdo para que silencie a un periodista crítico, están a cargo de la fiscal de la Nación.

Y respecto al allanamiento a la casa de Santiváñez, Cubas refirió que ese caso está a cargo del Equipo Especial contra la Corrupción del Poder (Eficcop) porque evidencias que comprometen al alto funcionario sucedieron antes de que sea miembro del Ejecutivo.

En ese sentido expresó que la filtración de la manifestación de dos testigos protegidos, que señalaron que el hoy ministro pagó coimas a jueces siendo abogado litigante, provino de una de las defensas de los investigados.

"La filtración no vino del Ministerio Público, desde los primeros días que se recibieron las declaraciones se mantuvieron en total reserva, pero una de las defensas pidió los documentos como parte del proceso y luego de ello se propalaron", alegó.

Mirko Cano, el coordinador del Eficcop, también respaldó esa tesis en la conferencia y aseguró que esas declaraciones estuvieron a buen recaudo desde enero pasado hasta que uno de los abogados las requirió.

