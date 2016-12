Fabiola Valle @valmenfa

A una semana de que se instale la comisión Lava Jato en el Congreso, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde, integrante del citado grupo de trabajo, adelantó a *Perú21 * algunas de las principales diligencias que realizará para hallar a responsables de estos presuntos sobornos que realizó la constructora Odebrecht y otras a funcionarios peruanos. El parlamentario cuestionó que la Fiscalía no quiera compartir la mencionada pesquisa con el Parlamento.

Este 4 de enero se instalará en el Congreso la comisión Lava Jato. ¿Quiénes serán los primeros convocados?

-Primero tiene que aprobarse un plan de trabajo pero en mi opinión personal consideró que el Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, tiene mucho que aclarar sobre este caso en un futuro a los ex mandatarios Ollanta Humala, Alan García y Alejandro Toledo. Así como a los ex presidentes regionales vinculados en el caso, entre otros.

Podría ser más claro…

-Queremos que Sánchez nos explique que han hecho desde que se destapó el caso Lava Jato vinculado al Perú. Ya ha pasado casi un año desde que salió este caso de corrupción y en Perú no se ha hecho casi nada. . Hasta el momento, no hay ningún embargo o medidas cautelares contra los directivos de la constructora Odebrecht. En Brasil, Marcelo Odebrecht (presidente de Odebrecht) ya está condenado a 19 años de prisión y acá no pasa nada.

¿Quién presidirá la comisión Lava Jato?

El fujimorismo quiere presidir la comisión.

La congresista Karina Beteta…

-Seguro ella quiere presidir pero se tiene que escoger a la persona más adecuada.

Entonces, quién considera que debería encabezar ese grupo de trabajo.

-Es una elección complicada. Durante la instalación veremos qué pasa.

La Fiscalía no podrá compartir la información sobre Odebrecht. Según el diario El Comercio, los acuerdos de confidencialidad con Brasil y Suiza impedirán que entreguen al Congreso sus avances de la investigación….

-Pareciera que hay una mano negra que no quisiera que se investigue el caso Lava Jato. Al parecer, todos se están protegiendo y eso me parece sospechoso y de muy mal augurio.

El Ministerio Público no está en la obligación de darles información.

-Es verdad, pero la pregunta es por qué no han hecho nada durante su investigación. ¿Por qué no han intervenido a Odebrecht? ¿Por qué no han ordenado el impedimento de salida de sus directivos? No han actuado y ahora que ven el Congreso quiere investigar no quieren colaborar.

Entonces, ¿en base a qué información el Congreso investigará?

-Nosotros estamos para colaborar con la Fiscalía. Le pediremos al fiscal Pablo Sánchez que tiene que haber una colaboración mutua como trabajamos con el caso Orellana y otros casos. No revelaremos ninguna información solo queremos llegar a la verdad.

El ex fiscal Avelino Guillén y el presidente de Transparencia Internacional José Ugaz coinciden en señalar que el Parlamento no debe investigar el caso para evitar politizar la investigación.

-Bueno, ellos son abogados y los abogados quieren clientes. Es raro y sospechoso que no quieran que se investigue. Creo que el Congreso puede actuar bien y de forma transparente para llegar a la verdad. Con nuestras citaciones públicas y privadas la ciudadanía seguir de cerca un proceso que indigne al país.