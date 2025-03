Víctor Andrés García Belaunde: “Vizcarra y Castillo son igualmente malos”

El líder de Acción Popular habla de los juicios a Pedro Castillo y Martín Vizcarra. Y de las elecciones que se vienen.

Vuelven a inhabilitar a Vizcarra.

Me parece muy bien. Es un tema político. Los golpes de Estado hay que sancionarlos. Si sancionamos el golpe de Pedro Castillo contra el Congreso, debemos sancionar a Vicarra. Así de simple.

Croxatto y Zaffaroni alegan que no hay delito de rebelión porque Pedro Castillo no usó armas.

Son unos argentinos de poca monta, son políticos, no son expertos en nada, de ninguna calidad profesional ni moral.

Mira: ¡No duró nada! Golpista Pedro Castillo levantó su huelga de hambre

Eugenio Zaffaroni estuvo en la Corte IDH.

Es un desastre. Es un abogado mediocre, de medio pelo, totalmente sesgado y politizado. Yo lo conozco muy bien porque he estado en Buenos Aires. No hay que darle ninguna importancia.

Además, Castillo también dio órdenes a los jefes de la Policía y las FF.AA.

El asunto es bien claro. El señor presidente de la República, Pedro Castillo, se pone la banda presidencial, se pone el bastón de mando de las Fuerzas Armadas y sale a la televisión en un mensaje a la nación. No es una entrevista periodística. Es un mensaje a la nación programado en la televisión oficial, habiendo convocado a toda la prensa nacional y extranjera. Como jefe supremo de las Fuerzas Armadas. Y ordena la disolución del Congreso. Si tenía una pistola debajo de la mesa o no, no tiene importancia. Él es el jefe supremo. No necesita disparar ni tener un arma para que le hagan caso. Y luego llama a los generales y les da órdenes. ¿Acaso Zelenski está usando armas para combatir a los rusos? ¿Acaso Putin ordenó la invasión de Ucrania con un arma en la mano? Bolívar no mató a nadie en Junín. Los jefes de Estado no usan armas. Que no digan tonterías. Es el jefe supremo con banda presidencial, bastón de mando y un mensaje a la nación.

Castillo busca politizar su juicio. Alan decía que “nadie ha muerto de una huelga de hambre en Perú”.

Nadie se ha muerto. A mi padre, Domingo García Rada, le hicieron una huelga de hambre los empleados del JNE. Y él descubrió que la huelga era de día, porque de noche todos comían. En el Perú, que yo sepa, nadie se ha muerto de una huelga de hambre. Él es sindicalista y cree que la presidencia de la república es el sindicato mayor. Y que sigue siendo dirigente.

Vizcarra también busca politizar su proceso.

Es que, lamentablemente, la política se ha judicializado y viceversa. Eso crea una duda sobre la imparcialidad. Además, es más articulado, más político, más inteligente, ha sido dictador… Tiene más experiencia y manejo político.

¿No se les hace un favor, victimizándolos?

A Castillo es inevitable condenarlo. Se le va a hacer un favor, pero es inevitable. Tiene que servir como ejemplo. No se le puede dejar impune. Es muy grave la falta. Al final, creo que la sentencia lo va a beneficiar. Hay gente que creerá que lo están sacrificando indebidamente. Vizcarra, en cambio, es un talento de la mentira, de la falsedad y el cinismo. El otro tiene una ignorancia primitiva, casi inconsciente. Pero los dos, Vizcarra y Castillo, son igualmente malos.

A fines del verano habrá dos presidentes presos, aunque apelen. Va a afectar las elecciones.

Lamentablemente. Es una pena, pero es inevitable. Tiene que haber un saneamiento moral del país. El Perú tiene que aprender a gobernarse mejor. Y el pueblo tiene que aprender a elegir mejor. Hay tantos candidatos que va a haber una tinka, una feria electoral. Se van a rifar candidaturas y cualquier cosa puede pasar.

Usted fue el primero en denunciar a Odebrecht…

En diciembre de 2016. La presidenta ha anunciado un proyecto de ley para expulsar a Odebrecht. Puede revertir un poco su mala imagen. A Barata se le trataba como un virrey. La gente hacía cola para saludarlo antes que al embajador de Brasil. Le han permitido que se lleve hasta sus mascotas. Barata preso hubiera dicho más. Es culpa de los fiscales y procuradores. Y del gobierno de PPK y Vizcarra. Habían hecho negocios con Odebrecht.

¿Y la colmatación de la presa en el proyecto Olmos?

Es por el tamaño. Odebrecht cambió el proyecto de 84 m. Iba a tener turbinas. Pero Odebrecht, con el visto bueno de Proinversión, la hizo más chiquita, de 42 m, y eliminó la central hidroeléctrica, pero sin cambiar la tarifa de agua. Porque el negocio no es la hidroeléctrica, sino el flujo de caja de Olmos. Ingresan US$60 millones anuales. Y solamente invirtieron US$33 millones. Olmos le da a Odebrecht más que a Pablo Escobar le daba la droga.

¿Y el Congreso? ¿Acción Popular irá en un frente?

El Congreso se ha colmatado, lleno de barro. Los estragos de Odebrecht. El Congreso está con el barro hasta el cuello. Es el peor que he visto. Yo hago una apuesta: no más de diez vuelven. Entre cinco y diez. Una pena porque hay gente valiosa. En el plenario de Acción Popular ya se aprobó que vamos solos. Que alguien insista en un frente será una opinión personal.

TENGA EN CUENTA

“Acción Popular siempre ha estado en el centro. Hay que hacer una reforma moral, de infraestructura, de seguridad, de los servicios públicos. El Estado no nos da salud, educación, seguridad, ni vivienda. Hay muchos oligopolios”.

“Rafael Belaunde empezó en el FIM. Debería estar en Acción Popular”.

“Alfredo Barnechea cree en el frente. Yo no. ¿Frente con quién? Sumas diez partidos y no llegas al 1%”.

“Merino es una gran persona. No es un líder de masas, pero tiene otras cualidades”.

