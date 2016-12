Víctor Andrés García Belaunde sobre caso Odebrecht: "Está en juego la credibilidad de gobiernos"

Estoy seguro de que esto será un escándalo que va a involucrar a mucha gente, gente que ya se fue y otros que todavía siguen. Esto se intuía, había algunos indicios de que la compañía Odebrecht, desde tiempo atrás, se adjudicaba obras con facilidad en el Perú, obras que muchas de ellas se sobrevaloraban, pues empezaban con un presupuesto y terminaban con otro. Hoy día sabemos que se han pagado 29 millones de dólares en los últimos diez años. Esto se va a traer abajo la credibilidad de los últimos tres gobiernos y por supuesto de funcionarios y de ex ministros, algunos de los cuales siguen en el sector público, siguen como topos de la corrupción. Conozco a muchos que han sido muy amigos del señor Barata, que han estado en grandes recepciones de Odebrecht. Ahora toca al Congreso investigar este caso. Esta revelación le da un nuevo giro a la comisión parlamentaria, va a actuar con mayor certeza, con el camino trazado y con los pies sobre la tierra. Vamos a destapar todas las corruptelas que han existido en los últimos años. Los ex presidentes van a ser llamados por la comisión, al igual que muchos de sus ministros y ex funcionarios.

