Víctor Andrés García Belaúnde sobre Odebrecht: Debe perder las obras actuales

Me parece muy bien que el presidente del Consejo de Ministros, Fernando Zavala, haya anunciado que la empresa Odebrecht no podrá participar en nuevas licitaciones. Ahora no tendrá ningún tipo de participación ni directa ni indirectamente.

Sin embargo, las que actualmente tiene debería perderlas porque son hechas con trafa, coima y corrupción. También considero que la Fiscalía debe realizar un embargo preventivo a las oficinas de Odebrecht para garantizar la reparación civil.

Además, se debe dar impedimento de salida a todos sus funcionarios y una prohibición para vender sus propiedades y concesiones. Se tiene que realizar una intervención a la documentación de las empresas para determinar dónde están las coimas.

El fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, será el primero en ser citado a la comisión Lava Jato para que explique por qué no hay avances. Hay gente en este gobierno que parece comprometida en defender a Odebrecht.