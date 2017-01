La comisión Lava Jato tiene 180 días, plazo que será renovado por la magnitud de este caso de corrupción. Para el congresista Víctor Andrés García Belaunde, el gobierno actual tiene complacencia con la corrupción.

¿La comisión Lava Jato que usted integra ha establecido un plan de trabajo o está al ‘tuntún’ de lo que aparece en la prensa?

Queremos entrevistar a todos, ver los movimientos en bancos a través de las empresas vía la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), también ver afuera. El plan de trabajo es un poco difuso pero finalmente así actúan las comisiones. No al ‘tuntún’, sino siguiendo un sendero que nos conduzca a la ruta de la verdad. Ha pasado el fiscal de la Nación, el jefe de la UIF; el representante de Odebrecht no se ha presentado en dos oportunidades…

¿Mauricio Cruz López, a quien le dijo ‘pichiruchi’, irá de grado o fuerza?

Claro, él ha incumplido dos citaciones, lo citaremos de grado fuerza. También el fiscal Hamilton Castro no acudió el viernes… También asistió la ex subcontralora de Matute, Rosa Urbina, entre otros. La participación del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, no fue satisfactoria.

¿Por qué?

El escándalo de Odebrecht tiene casi tres años, Marcelo Odebrecht está condenado hace un año y preso hace dos. Y aquí nadie hizo nada. La Fiscalía debió haber investigado de oficio. La comisión del Congreso avanzó algo y fue una manera de presionar a la Fiscalía. Hasta diciembre pasado, la Fiscalía no había incluido a Odebrecht en la investigación; queríamos preguntárselo al fiscal Castro. Sánchez no quiso responder muchas preguntas.

¿De qué tipo?

Mauricio Cruz afirma en una entrevista que no tienen un acuerdo con el fiscal sino un preacuerdo, es algo terrible. Sin embargo, solo con esto se establecieron convenios como el descongelamiento de las cuentas de Odebrecht, lo cual es sumamente peligroso. Sabemos que había US$150 millones y con el descongelamiento dejaron 15 millones.

¿Qué otros acuerdos?

Los 29 millones de soles que recibió la Fiscalía están sujetos a algún tipo de acuerdo que no conocemos en su integridad. Pero el Fiscal de la Nación dijo algo peor a la comisión, ¡afirmó que no conocía el acuerdo!, pero lo apoyaba, no lo había leído y no lo tenía a la mano.

Tal vez no le corresponda.

Bueno, pero es un tema de interés nacional y él es la máxima autoridad en la Fiscalía. Por lo menos debería estar interesado y saber los parámetros de una negociación. Es absurdo pensar que un fiscal como Hamilton Castro, que sale del montón, que nadie conoce, menos sus méritos o su profesionalismo, salvo quizá un sector cerrado, empiece a negociar con una empresa que es campeona de la estafa, de la trampa, del timo y de comisiones ilegales.

Pero es un fiscal superior…

Que no vino a la comisión. Tendrá que hacerlo de grado o fuerza. Nunca ha ocurrido esto, será un conflicto de poderes. Puede no contestar al Congreso pero no dejar de ir. Este pequeño fiscal negocia con una transnacional del delito que ha engañado, corrompido y coimeado a 12 gobiernos. ¿Qué puede lograr él? ¿Una transacción bajo qué términos? Lo lógico es haber avanzado, embargado e inmovilizar patrimonios, congelar las cuentas como medida de precaución y luego negociar un acuerdo con Odebrecht, pero con la presencia del procurador y dando cuenta a sus superiores. ¡Hoy conocemos que no se sabe nada! Además, las cuentas fueron congeladas y levantadas…

En tela de juicio. Deplora actitud del fiscal Castro. Adelanta que será nuevamente citado al Congreso.

¿Quién tuvo el buen tino de congelarlas?

Parecería que fue la UIF y por orden de la Fiscalía las descongelaron. La UIF afirmó que tuvieron un pedido del fiscal Castro para descongelar las cuentas. Cómo van a responder si Odebrecht está vendiendo todo y yéndose ya. El fiscal Castro debió negociar con Jorge Barata y no con un empleado de cuarta categoría…

¿Cruz López?

El fiscal Castro ha negociado con una persona que acaba de llegar, que no conoce nada ni tiene mayores poderes, además tiene respuestas gaseosas cuando declara. Por qué no negoció con el hombre que más sabe de la corrupción en el Perú, Barata, que además es persona de confianza de Marcelo Odebrecht.

La Fiscalía no puede traer a Barata de Brasil, ¿o sí?

¿Quién es la más interesada en colaborar con la justicia? Odebrecht, porque quiere salvar sus negocios en el Perú, o quiere evitar que la expulsen o que le embarguen todos sus bienes y pagar lo menos posible. La primera interesada en un acuerdo con el Estado es Odebrecht, no el Estado. Si es así, que negocie con la persona adecuada, Barata.

¿A la Fiscalía se le han pasado las tortugas?

Odebrecht ha mandado a un represente pelele como Cruz para que diga cosas gaseosas, sin sentido y que después su compromiso sea incumplido. El convenio es entre López Cruz y el fiscal Castro, pero detrás de Cruz hay una organización criminal muy grande. No sabemos siquiera cuánto se ha entregado a la Fiscalía de los 29 millones de soles acordados con Odebrecht…

Los 29 millones.

Que nos muestren el voucher, el depósito. Aparentemente se ha entregado 10 o 12 millones, no el íntegro. Cruz dijo que tienen un preacuerdo con la Fiscalía y estos se pueden cambiar…

“Es un adelanto sobre una posible colaboración al final del proceso” dijo el Fiscal Sánchez.

Si es un preacuerdo, por qué estás descongelando cuentas, por qué no estás embargándolas. ¡Es insólito, capturas a los que recibieron las coimas pero no al que las dio! Cuando las órdenes deben ir paralelas, juntas.

¿La comisión Lava Jato pedirá el embargo de las cuentas de Odebrecht?

Ya se lo pedimos al fiscal de la Nación como acuerdo de la comisión. No ha respondido. También hemos pedido que impida que Odebrecht venda sus activos, quieren vender Olmos, estaría casi vendido.

¿No tenemos certeza?

Eso significa que Odebrecht recibiría 26 millones de dólares anuales por el agua. Es un subsidio a la venta del agua, si no llega a determinado volumen, por 25 años. Es parecido al del gas. Odebrecht ha vendido cerca del 57% de Rutas de Lima. ¿Ha pagado impuestos a la renta fuera o dentro del Perú, hubo ingreso de dinero? Y compra Brookfield, un fondo de inversiones tramposo, le dicen caja negra en el mundo financiero de Nueva York porque nadie sabe lo que hay abajo. Es un fondo no evaluable ni valorizado. Tiene dineros de Lava Jato. Su origen es BranCanf, que es Brasil, Canadá. Con intervención de Petrobras, la madriguera de la coima, y compañías constructoras de Brasil. Estamos hablando de lo mismo. Pero se permite que se transfiera Rutas de Lima. Por suerte no se ha transferido el Gasoducto Sur. Qué casualidad que todas las acciones de Odebrecht están “pasando” solo a Brookfield que es la única interesada en comprar y que tiene los mismos apoderados, los mismos funcionarios, los mismos gerentes. ¡Qué casualidad!

¿Se estaría favoreciendo a Odebrecht…?

Totalmente. Hay una complacencia total del gobierno hacia Odebrecht. ¿Por qué? No lo sé, porque son muy amigos o tienen socios en común. Tendrá que investigarse. Han esperado el 23 de enero para declarar que no va más el gasoducto…

Eso indica el contrato…

Sí, pero antes había otras posibilidades para rescindirlo.

Dijeron que la cláusula anticorrupción podía llevar a un arbitraje…

Qué arbitraje puede haber con esa corrupción. Es el mismo caso de la vía expresa del Callao pero en volumen más pequeño. Se anuló el contrato y la compañía argentina enjuició al Perú, perdió. Se demostró que había corrupción de origen.

Mala ruta. “Es una empresa que ha engañado, corrompido y coimeado a 12 gobiernos”, señala.

¿Ve un apoyo claro del Ejecutivo hacia Odebrecht?

Complacencia. Hay demasiada amistad de por medio entre funcionarios del gobierno y Odebrecht. Demasiadas ‘feijoadas’ juntos…

Usted participó de las frejoladas…

En una de ellas, invitado por el embajador de Brasil, que es mi vecino desde hace 25 años. Y en la foto estoy solo, ningún funcionario…

PPK tiene una señora a su costado…

En todo caso fui una sola vez. No quería hacer cola para comer un plato de frejoles. En mi casa los como igual, sin hacer cola. Puedo hacerla para comer un bife en la embajada de Argentina o en la de Suiza para comer un buen queso. No por un plato de frejoles. Ir a la embajada de Brasil no es delito, además.

¿Por qué juzga entonces al presidente Kuczynski?

Pero PPK ha compartido directorios con gente de Odebrecht. El periodista Martín Hidalgo informó que en la Asociación Empresarial para el Desarrollo Rural, Barata era director y PPK vicepresidente. En el Patronato del Teatro Nacional figuran Fernando Zavala y Barata. Y PPK dijo que había visto pocas veces a Barata.

Y en la ONG Agua Limpia…

Hay que investigar, en eso estamos. No me voy adelantar. Hay demasiada cercanía de la gente de este gobierno con Odebrecht a través de empresas, ONG. Además, en este gobierno no se han tomado iniciativas donde Odebrecht estaba cuestionada, esperaron que venzan los plazos. Me preocupa el tema de la carta fianza del Gasoducto…

Usted dijo que la carta fianza no era por 262 millones de dólares sino por más…

Es mayor, la carta fianza se entrega a las obras de acuerdo a un porcentaje, y como el contrato es a favor de Odebrecht fue solo por un 5% del valor de la obra, cerca de US$370 millones. Normalmente se exige el 10% y hasta el 20% por fiel cumplimiento del contrato. Odebrecht ha estado rebajando su carta fianza…

Como Orellana…

Igualito, es el mismo sistema de Orellana. Se rebaja entregando recibos de obras hechas ¡pero sin auditoría! Se aceptaron sus obras como si fuesen verdad absoluta. Así han bajado a US$262 millones, pasaba más tiempo y era menos. Además, no los ha puesto Odebrecht sino Cofide, con préstamos de los bancos. ¡Al final paga el Estado, Cofide! Cómo cobrarle a Odebrecht si no tiene activos congelados. Ese es el problema. Hay que hacer una auditoría externa de lo que ha invertido. Según Contraloría, es el 9%; según Odebrecht, es el 25% pero no se ve en obra. Invierte básicamente en compra de tubos sobredimensionados que iban a tener un subsidio de 900 millones de dólares por año y se firmó por 30 años. ¡El Gasoducto Sur iba a costar el equivalente a seis canales de Panamá!

¿Eso no lo dijo PPK?

Sí, hace un año, pero solo un canal de Panamá.

El presidente afirmó que Odebrecht tiene que irse del país.

Es muy tarde. El tema no es que se vaya solamente sino que se va con todo, parecería que eso es lo que el gobierno quiere. Que salga después de dejar todo. Y que no contrate más con el Estado. Los socios siguen contratando con el Estado. Los supervisores de la vía del Callao pasaron una caseta que costaba US$12 mil a US$120 mil. Esa compañía sigue trabajando para el Estado y supervisa las obras de Odebrecht…

¿Se refiere a Alpha Consult?

Es una de ellas, pero hay otras. Una compañía tramposa sigue en tratos con el Estado. Las adendas son otro problema. Presenté un proyecto que regulaba las adendas, ponía candados. Son la manera de robarle al Estado. AFIN, el brazo ejecutor de Odebrecht se opuso y se archivó. Volví a presentarlo, se aprobó en la Comisión de Economía y en el Pleno. El ex ministro Miguel Castilla la observó. Él le hizo muchas concesiones a Odebrecht y a otras empresas…

¿En concreto con Odebrecht?

Ha participado en colocar a gente en Proinversión, ha colaborado con las obras de Humala.

Datos

Víctor Andrés García Belaunde, sobrino del ex presidente Fernando Belaunde Terry, estudió Derecho en la Universidad de San Marcos.

Se inició en política en 1980 cuando fue secretario del Consejo de Ministros. En 1990, fue elegido diputado de la República por Acción Popular.

Desde el 2006, es congresista de la República siempre en las filas de Acción Popular, partido que presidió del 2007 al 2009.

García Belaunde postuló a la Presidencia de la República en el 2000.

Durante su labor como parlamentario, integró la comisión Orellana.

Actualmente, forma parte de la comisión Lava Jato, que investiga las presuntas coimas pagadas por empresas brasileñas a funcionarios del Estado.

Víctor Andrés García Belaunde es autor de los libros El expediente Prado, sobre la conducta política del ex mandatario Mariano Ignacio Prado, y Los ministros de Alan García 1985-1990, que presentó en el Parlamento.

Por Mariella Balbi / Periodista