Víctor Andrés García Belaunde: Fiscal cuida intereses de Odebrecht

Me parece espantoso que la Fiscalía le haya pedido a la Unidad de Inteligencia Financiera que no congele las cuentas de Odebrecht. La estrategia del fiscal Hamilton Castro es pésima. Debería ser cambiado, porque está cuidando los intereses de Odebrecht y no del Estado. Debe actuar con celeridad antes de que la empresa brasileña ponga a buen recaudo sus recursos. Por otro lado, es lamentable que el fiscal Pablo Sánchez no conozca los detalles del contrato que firmó la Fiscalía con Odebrecht. Él lo ha confirmado durante su participación en el Congreso. ¿Cómo puede defender un acuerdo que no conoce y que nunca ha tenido en la mano? No basta que solo el fiscal Castro sepa los detalles de este convenio, porque, debido a su falta de experiencia, esto podría traer consecuencias. ¿Cómo un fiscal con poco peso va a poder negociar con una empresa experta en coimas y doctorada en el delito? Necesitamos saber si, al firmar este convenio, se puede o no hacer denuncias y embargos.

