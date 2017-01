Víctor Andrés Belaunde: 'Que el Estado construya directamente el aeropuerto de Chinchero en Cusco'

Luego de que el Gobierno anunció la suspensión de la firma de la adenda del proyecto del Aeropuerto de Chinchero, en Cusco, el congresista de Acción Popular Víctor Andrés Belaunde aplaudió dicha medida y exhortó al Ejecutivo para que sea el Estado quien asuma la construcción del nuevo aeropuerto.

“Me parece que está muy bien, es un pedido que hizo la comisión a iniciativa mía porque están cambiando las condiciones del contrato total y radicalmente (…) Una Asociación Público Privada se hace porque el Estado no tiene dinero para hacer la obra. En este caso los señores concesionario iban a poner 80% y un poco más y el Estados menos del 20%, resulta que ahora ellos querían que sea al revés, entonces eso es cambiar las condiciones del contrato”, explicó a Perú21 el parlamentario de Acción Popular.

Coma se recuerda, la semana pasada el presidente de la Comisión Investigadora Multipartidaria, Víctor Albrecht, envió, a solicitud de García Belaunde, una carta al ministro de Transportes y Comunicaciones, Martín Vizcarra, para que no firme la adenda al contrato.

“Ellos (la empresa concesionaria) durante dos años, que tienen firmado el contrato, no han hecho absolutamente nada con la excusa que hay un tema de intereses, algo que no estaba reflejado en ninguna de las bases. Esa era una excusa, no hacían nada porque son insolventes. La misma empresa Andino Investment Holding tenía un embargo coactivo con la Sunat, hasta el año pasado aunque ya lo han levantado, de S/365 mil y es una empresa con cuatro trabajadores”, precisó García Belaunde.