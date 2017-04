Víctor Albrecht renunció a la presidencia de la comisión Lava Jato por caso Félix Moreno

El legislador fujimorista Víctor Albrecht renunció este martes a la presidencia de la comisión Lava Jato del Congreso, luego de que se le cuestionara por sus vínculos con el detenido gobernador regional del Callao, Félix Moreno.

En una carta dirigida a la titular del Congreso, Luz Salgado, Albrecht indica que tomó esta decisión con la “certeza de que esta lucha contra la corrupción no debe enturbiarse ni entramparse”.

El congresista de Fuerza Popular, asimismo, rechazó las críticas que se enfocan en aparente cercanía con Félix Moreno, autoridad chalaca que se encuentra detenida mientras se lo investiga por recibir US$2 millones en sobornos de la empresa Odebrecht.

“Quiero rechazar dichas acusaciones con las que se busca descalificarme como presidente de la comisión Lava Jato, y puedo asegurar que no tengo razones que me inhiban para ejercer el cargo; sin embargo, no voy a permitir tampoco que el defenderme de las acusaciones distraiga los objetivos del grupo de trabajo”, se lee en el documento compartido en Twitter.

No eran pocos los congresistas que habían cuestionado la labor de Víctor Albrecht al frente del grupo de trabajo que investiga los pagos de sobornos de empresas brasileñas a funcionarios peruanos. Y es que advirtieron del vínculo que tendría el legislador fujimorista con Félix Moreno, con quien ha coincidido al integrar el partido Chim Pum Callao.

Ayer, el mismo Albrecht negó que tuviera amistad con la autoridad o que hubiera trabajado para él.

BUSCARÁN SU REEMPLAZO

Karina Beteta, miembro de la Comisión Lava Jato y colega de bancada de Víctor Albrecht, señaló que Fuerza Popular decidirá en las próximas horas quién ocupará la presidencia del grupo de trabajo. Indicó que en el Pleno de este jueves se designará al reemplazo de Albrecht.

“Saludo la decisión del congresista. La Comisión Lava Jato tiene un trabajo transparente. Por el bien del Congreso y del país para llegar a la verdad tomó esta decisión voluntaria. Con esto busca evitar cualquier cuestionamiento a la labor de la comisión que busque contaminar el trabajo”, expresó a la prensa.

#MiRenuncia#LavaJato

comparto con ustedes mi carta de renuncia a la presidencia de la Comisión " Lava Jato". pic.twitter.com/lWQ69jrxtL — Victor Albrecht (@VictorAlbrecht_) 11 de abril de 2017

Noticia en desarrollo…