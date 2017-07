Verónika Mendoza: "Indultar a Fujimori sería una traición a la patria" [VIDEO]

El posible indulto a Alberto Fujimori continúa desatando el rechazo entre sus opositores, quienes marcharon en contra esta noche en el Centro de Lima. Entre los manifestantes estuvo la ex candidata presidencial por el Frente Amplio, Verónika Mendoza.

► Verónika Mendoza le dice a PPK que indultar a Fujimori sería “una puñalada a la democracia”

“Señor Kuczynski, no puede burlarse así de la memoria de las víctimas del fujimontesimismo, no puede jugar así con la justicia y democracia. Indultar al delincuente Fujimori, porque eso es lo que es, sería una traición a la patria y una puñalada a la democracia. Por eso, vamos a marchar las veces que sea necesario, porque no lo podemos permitir”, señaló a Canal N.

Muy enérgica y firme, Mendoza agregó que “(el indulto) es un insulto a la memoría y dignidad del Perú… el Perú hacía el bicentenario no puede construirse con base en la impunidad”.

