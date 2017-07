Verónika Mendoza, ex candidata y lideresa de Nuevo Perú, reiteró este lunes su firme oposición a un eventual indulto a favor de Alberto Fujimori.

Advirtió que sería “un mensaje nefasto” que el presidente Pedro Pablo Kuczynski libere al ex gobernante y señaló que espera que al mandatario “le quede un mínimo de dignidad para que no vaya en ese sentido”.

“Por lo menos que PPK no acabe y entierre nuestro sistema de justicia, y no dé un mensaje de impunidad que sería nefasto, porque el simple hecho de jugar con el tema del indulto, sería que el señor PPK se arrodilla ante los poderosos, persiguen a los chicos, pero a los poderosos que fueron ex presidentes, ex ministros y todos ellos, simplemente se arrodilla y se silencia”, aseveró.

Verónika Mendoza puntualizó que “lo mínimo” que espera de PPK es “un poco de dignidad y de respeto a la sentencia” impuesta al ex presidente, condenado a 25 años de prisión por las muertes de La Cantuta y Barrios Altos.

“Simplemente eso (indultar a Alberto Fujimori) sería un mensaje nefasto de cara a nuestro bicentenario, que debería sentarse sobre la base de la justicia, de la memoria, no como se pretende hacer ahora con un pacto de impunidad. Eso no lo podemos permitir”, expresó en Ideleerradio.

Verónika Mendoza enfatizó que de ninguna manera se puede dar un indulto como fruto del chantaje y la negociación.

“Lo he dicho claramente, de ninguna manera se puede hacer un indulto político como fruto de un chantaje y de una negociación. Además de ilegal, inconstitucional y todo ello sería un pésimo mensaje de impunidad. Para mí sería una traición a la patria”, insistió en Ideleeradio.

Reiteró que PPK debe dedicarse a gobernar y a resolver los grandes problemas del país y dejar de atender los “caprichos” de la lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori.

“Que el señor PPK se dedique a gobernar, se dedique a resolver el tema de los maestros, de Pisco, los problemas de Piura, donde he estado hace algunas semanas y a dos o tres meses del fenómeno El Niño, hay gente que no recibe nada del Estado”, recalcó la ex congresista.

