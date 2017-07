Úrsula Letona sobre Mesa Directiva: “He dicho que mi voto será de género” [Entrevista]

¿Cuándo definirán la lista a la Mesa Directiva de Fuerza Popular?

-En el primer año legislativo, fue hacia finales de julio. Supongo que esta vez también será igual, la tercera semana de julio.

¿Es un acuerdo que el Apra y Alianza para el Progreso (APP) sigan acompañándolos?

-A Fuerza Popular le corresponden varias vicepresidencias, pero entiendo que

es un acuerdo político que mantengamos la presidencia y la primera vicepresidencia, y en las otras que estén las minorías.

¿Incluso el oficialismo, Peruanos por el Kambio?

-Sí, es cuestión de que los portavoces se pongan de acuerdo. Nosotros hemos cedido esas vicepresidencias para que todas las fuerzas políticas puedan participar en la Mesa.

¿Hablaron de esa posibilidad Keiko Fujimori y el presidente Kuczynski?

-No creo. Eso se lo dejamos a la Junta de Portavoces. Este es más un acuerdo político de cómo manejar la Mesa Directiva.

Para reducir la tensión entre Ejecutivo y Congreso, ¿sería saludable que PpK integre la Mesa?

-Personalmente, yo no le veo ningún problema, pero eso será un acuerdo de la Junta de Portavoces.

¿Cecilia Chacón sigue teniendo la primera opción para presidir el Congreso?

-Se especula. Yo no lo he escuchado al interior de la bancada, siempre ha sido a través de la prensa, pensando justamente en personas que tengan experiencia y trayectoria en el partido. Se ha hablado de Cecilia, de Lucho Galarreta. Creo que cualquiera de los dos podría hacerlo muy bien. Yo siempre he dicho que mi voto va a ser de género en caso de que haya dos listas.