Úrsula Letona: “Fuerza Popular no quiere pisar a PPK”

Desde el fujimorismo no se oponen al diálogo con el Ejecutivo, pero no ven en ello una garantía para solucionar los problemas del país. Para la legisladora Úrsula Letona, es el gobierno el que ha minado la confianza que pudo haber germinado, en algún momento, entre ambas partes.

“Siempre estaré a favor de un diálogo, pero no podemos quedarnos solo ahí, hay que pasar a las acciones y eso es lo que, lamentablemente, ha impedido la actitud confrontacional del Ejecutivo contra Fuerza Popular”, manifestó a Perú21.

En ese sentido explicó que el eventual acercamiento entre su lideresa, Keiko Fujimori, y el presidente Pedro Pablo Kuczynski “no es suficiente”.

“Hubo un intento de diálogo en el pasado, pero el presidente salió a decir que no se iba a dejar pisar por el fujimorismo y nosotros no queremos pisarlo, nuestro trabajo es fiscalizar y si no le gusta al mandatario, no podemos hacer nada”, manifestó.

Saludó que el gobierno busque destrabar inversiones, pero indicó que “eso no es todo”. “Hay problemas grandísimos en salud, inseguridad ciudadana, que también deben formar parte de una agenda y en eso trabajamos”, apuntó.

A favor del diálogo

En línea con lo manifestado por el ministro de Trabajo, Alfonso Grados, en entrevista con este diario –en la que señaló que “sería bueno para el país” un diálogo entre ambos líderes políticos–, la legisladora oficialista Mercedes Aráoz señaló que es importante una mejor relación entre Fujimori y Kuczynski.

“Sí es necesario que haya diálogo, lo he dicho varias veces, si eso es lo que necesita el país, entonces mi posición está a favor de ello”, dijo a este diario en breves declaraciones.

Cabe resaltar que el ministro Grados indicó que “no hay rechazo” desde el fujimorismo para trabajar en conjunto y que corresponde alinear “los grandes objetivos” del Perú.

“Hay discrepancias, pero se puede conversar y discutir”, resaltó.