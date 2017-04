Úrsula Letona a Alberto de Belaunde: "Deja de usar temas sensibles para politiquería"

El congresista oficialista Alberto de Belaunde cuestionó este domingo que la fujimorista Úrsula Letona calificara la moción para investigar al Sodalicio como un pedido que “no tenía pies ni cabeza”, pese a que —en su momento— ella se unió a la solicitud de que el Congreso investigue las denuncias del caso.

“Congresista Letona califica así a mi moción para investigar al Sodalicio. Curioso porque ella fue una de las 7 fujimoristas que se adhirió”, escribió Alberto de Belaunde en Twitter.

Dicha declaración de la legisladora Úrsula Letona se dio en el contexto de una entrevista realizada para Perú21, ella mencionó lo siguiente:

“Eso no significa que nos prestaremos a la intención política del congresista De Belaunde de formar una comisión que no tenía pies ni cabeza. En tus palabras, un mamarracho. Quería traer a las víctimas ante gente no especializada en estos temas. De Belaunde tiene una línea y cada vez que puede aprovecha para atacarnos”.

Como se recuerda, el Consejo Directivo del Congreso con mayoría fujimorista negó la creación de una Comisión Investigadora del Caso Sodalicio en marzo. El vocero de Fuerza Popular Luis Galarreta indicó que votaron en contra porque el caso no correspondía al Congreso.

“Politiquería”

Por su parte, la congresistarespondió el tuit dey lo instó a no utilizar temas de alta sensibilidad (como las denuncias de abuso sexual a menores en el Sodalicio) para hacer “politiquería”.

“Deja de usar temas sensibles para politiquería, cuando explicaron que tu solicitud no la podía hacer el Congreso, vote en contra!”, escribió Úrsula Letona.

