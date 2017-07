Urpi Torrado sobre Luis Castañeda: “Coyuntura y denuncias lo golpean” [ANÁLISIS]

La popularidad del alcalde de Lima, Luis Castañeda, cae a 27%. En abril tuvo un nivel bastante parecido (28%) y logró recuperarse (a 34% en mayo y 42% en junio). Durante 2016, Castañeda mantuvo su popularidad sobre el 60%, pero conforme avanzó su gestión, la coyuntura y las denuncias de distinta índole lo golpearon. Por ejemplo, cayó debido a una mala reacción durante el fenómeno El Niño costero. El apoyo de un sector de la ciudadanía ya no es a prueba de balas. Ya no estamos hablando del blindaje que le daba antes. Ahora, ante cualquier hecho, responsabiliza a la municipalidad y le retira su respaldo. No solo es la falta de comunicación del alcalde con los vecinos, sino que hay voces que sacan denuncias y si no hay una respuesta edil clara y oportuna, los vacíos los va llenando una de las partes. Otro tema relevante de la encuesta es el caso del ex presidente Alberto Fujimori. A pesar de la campaña de ‘No al indulto’, el 57% de consultados piensa que debe ser liberado