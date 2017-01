Urpi Torrado sobre desaprobación de PPK: "Es mucho más difícil que revierta"

La desaprobación presidencial superó a la aprobación bastante temprano, con una caída muy marcada de la popularidad. El presidente Kuczynski no estaría cumpliendo las expectativas de los peruanos. Esto sumado a que existe la sensación de que estamos frente a un gobierno débil, que duda mucho para tomar decisiones y tiene una bancada dividida. Esa imagen le está pasando la factura. Sí se puede revertir esta situación y recuperar la aprobación, pero es mucho más difícil en la medida que la población se va formando una imagen negativa del gobierno y va generando anticuerpos. Se hace más duro el trabajo para el equipo de comunicaciones del Ejecutivo y para el mandatario. Lo más probable es que siga así. No se ve ninguna acción que pueda hacer cambiar lo que está sucediendo. El problema de una baja popularidad es que se hace mucho más difícil tener el apoyo de la población para determinadas medidas. Si no hay confianza, existe más suspicacia.

