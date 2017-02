“En la encuesta anterior, ya habíamos anticipado que se veía una caída marcada, sin acciones concretas del gobierno que pudieran detenerla. A eso se suma una coyuntura muy particular: Lava Jato, Odebrecht, el aeropuerto de Chinchero y el Gasoducto Sur Peruano. Si bien estos temas no son de conocimiento mayoritario de la población, generan un clima de cuestionamiento y golpean la confianza en el presidente. Aunque la reacción del gobierno ante los huaicos no se ha medido en este estudio, sí influye en el ánimo negativo de la población frente a toda la clase política. Todos los indicadores apuntan a que esta caída va a continuar. No hay una estrategia. Los hechos de coyuntura superan la capacidad de respuesta del gobierno frente a ciertos temas y a cómo manejar la comunicación con la ciudadanía. El presidente tiene un núcleo duro de los que votaron por él en primera vuelta, de 18%, 20% ¿llegará a ese nivel o parará su caída? No sabemos con qué porcentaje llegará al año de gobierno.”

