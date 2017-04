Urpi Torrado: “Aumento puede ser un hipo” [Análisis]

Los peruanos valoran la reacción y el liderazgo de Pedro Pablo Kuczynski frente a los desastres naturales. La campaña ‘#Una Sola Fuerza’ fue muy positiva. También gustó a la población la decisión de no declarar en emergencia a todo el país. Sin embargo, esta subida de diez puntos en la popularidad presidencial puede ser solo un hipo si no se aplica una estrategia para lo que viene, si no se ve acción por parte del Gobierno y si no se satisfacen las altas expectativas frente a la reconstrucción. Además, los peruanos esperan la reactivación de la economía, una mejora en el tema de la seguridad ciudadana y la lucha contra la corrupción, que están permanentemente en la agenda, pero por la actual coyuntura se han congelado. En el caso de los ministros, más positivo que el aumento en su aprobación, es la disminución en el desconocimiento ante la ciudadanía, que era uno de los principales problemas del gabinete. La respuesta del Gobierno debe ser muy rápida para continuar con esta tregua.

