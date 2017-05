Carlos Neyra @cafeneci

Teresa Ávila Rivera, una de las testigos del caso Madre Mía denunció que teme por su vida y la de su familia, en vista de no contar con protección policial, pese que el ministro del Interior, Carlos Basombrío, lo anunció el domingo último.

“Siento temor de morir, sé que un día voy a morir y ando confiada porque sé que hay un Dios que me acompaña (…) ninguna persona me ha venido a buscar, seguro que ninguna sabe mi dirección, he cambiado dos o tres veces de dirección y lo he tenido que hacer por seguridad, desde el momento que me quitaron la protección (en el 2006)”, expresó Ávila a Perú21.

Un familiar que convive con la testigo del caso Madre Mía que pidió no ser identificado por temor a represalias, sostuvo que “desde el miércoles que se conocieron los audios han aparecido personas extrañas y dos camionetas que rondan las calles y en alguna oportunidad se han estacionado en la esquina. “Por ese motivo los niños no han salido a la calle estos días. Tenemos mucho temor y somos muy vulnerables” replicó.

El ministro del Interior reconoció haber recibido una comunicación de la presidenta del Congreso, Luz Salgado, pidiendo seguridad para los testigos del caso Madre Mía. Basombrio, a través de su cuenta de Twitter, anunció ayer: “Sí, es verdad. Le he pedido al director general PNP que disponga las acciones para tal efecto”, comunicó.

Perú21 esta mañana corroboró que ningún policía se ha apersonado al domicilio declarado ante la Reniec por Teresa Ávila, ni en su actual vivienda. Este diario luego de realizar una búsqueda en el distrito de Ventanilla, logró ubicar el inmueble donde reside la testigo y su familia.

Reclama justicia

Teresa Ávila enfatizó, entre sollozos, que “no hay justicia para los pobres, solo para el que tiene dinero”.

Invocó a las autoridades actuar con mesura: “Este caso se va reabrir, que nos les tiemble la mano. Por primera vez en la vida que haya justicia, que se llegue al fondo de la verdad”, sostuvo.

Sobre la actitud de su hermano, Jorge Ávila, de retractarse ante las autoridades judiciales expresó: “En su momento le guardé dolor y cólera, ver morir a una hermana, que nos ha apoyado que ha sido como una madre para nosotros y no poder declarar a favor de ella, eso me dolió. Sé cómo han llegado estas personas y han aprovechado de su escasez de mi hermano. Lo he perdonado y le pido que colabore con las autoridades”.

