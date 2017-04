Teófilo Gamarra tras revelación de Odebrecht: 'Ollanta Humala no recibió pagos ilícitos'

Alvaro Reyes @alvaroreyesq

Este miércoles se conoció que Marcelo Odebrecht confirmó a la justicia de Brasil que su empresa Odebrecht entregó US$3 millones al ex presidente Ollanta Humala para que financie su campaña presidencial del 2011. Sin embargo, desde el nacionalismo no confían en la palabra del ex ejecutivo.

El ex legislador nacionalista Teófilo Gamarra expresó a Perú21 que lo dicho por el empresario —quien está preso en Brasil y se acoge a una delación premiada para reducir la pena de 19 años de prisión que le fue impuesta— debe ser corroborado.

“Esa es una versión que debe ser contrastada por los fiscales, mientras no exista una confirmación no se puede adelantar opinión o no se puede dar crédito a las palabras de Odebrecht”, manifestó.

Al recordarle que Marcelo Odebrecht se acoge a un beneficio para reducir la pena carcelaria y que para conseguirlo no puede mentir, el ex congresista cuestionó que Odebrecht se refiera a Ollanta Humala y no a los líderes del Partido Aprista.

“Entiendo eso (la delación premiada); sin embargo, a mí me deja mucha duda que este señor haga declaraciones realizando imputaciones contra el Partido Nacionalista y sus líderes, y no hace lo mismo con los líderes del Apra, no dice nada de Alan García”, señaló.

Asimismo, recordó que Humala ya había dicho anteriormente que no ha recibido pagos ilícitos para su campaña del 2011 y, en esa línea, insistió en que confía en lo dicho por el presidente de su partido. “Él ya aclaró eso en su momento”, agregó.

De acuerdo a la documentación del Supremo Tribunal Federal, compartida por el ex procurador Ronald Gamarra, la persona encargada que envió los US$3 millones a Ollanta Humala fue el ex ministro brasileño Antonio Palocci.

Como se recuerda, en febrero de este año el ex representante en Perú de Odebrecht, Jorge Barata, dio la misma declaración, sindicando al mismo intermediario y haciendo referencia a la misma cantidad de dinero.

Más información

Michel Temer señala que "nada" paralizará a su Gobierno ante anuncio de investigaciones https://t.co/bMAuoprHxW pic.twitter.com/n9mAvjuMz2 — Diario Perú21 (@peru21noticias) 12 de abril de 2017