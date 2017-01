Teófilo Gamarra: "Nadine Heredia no se fugará del país"

Fabiola Valle @valmenfa

La ex primera dama Nadine Heredia sí podrá salir del país, pero con la restricción de regresar cada 30 días para firmar el control biométrico.

Así lo resolvió la Segunda Sala de Apelaciones del Poder Judicial al desestimar, además, el pedido fiscal de prisión preventiva contra la esposa del ex presidente Ollanta Humala.

En su defensa de la esposa del ex jefe de Estado, el ex parlamentario del Partido Nacionalista Peruano Teófilo Gamarra respaldó en parte el fallo de la Segunda Sala Penal de Apelaciones porque –señaló– permitirá a Heredia salir del país.

Sin embargo, manifestó que está en contra de que la ex primera dama no pueda firmar el cuaderno biométrico en la embajada del Perú en Ginebra porque obstaculiza su trabajo. Aclaró que Heredia no fugará del país como manifiestan sus adversarios políticos.

“Ella cumplirá con lo que se le pida de acuerdo a ley. No se ha burlado de los peruanos, como señala la legisladora Vilcatoma. Debe dejar de especular. Heredia siempre ha cumplido con la justicia”, sostuvo en diálogo con Perú21.

En cuanto a la hipótesis de la Fiscalía de que la firma brasileña Odebrecht financió las campañas electorales del nacionalismo del 2006 y 2011, Gamarra dijo que “no hay nada que temer” porque –según indicó– el citado partido ha cumplido con todos los requisitos de la ley.

“No hay ninguna prueba de que se financiaron las campañas de Ollanta Humala con dinero proveniente de fuentes ilícitas como del Gobierno de Venezuela (durante la gestión del fenecido Hugo Chávez) o de la constructora de Brasil Odebrecht. Todos son chismes y habladurías. Los aportantes de las campañas del nacionalismo de 2006 y 2011 tienen temor de decir la verdad porque el caso está en investigación”, puntualizó Gamarra a este diario.