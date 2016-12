Teófilo Gamarra: “Confiamos en Ollanta Humala”

Tras confirmarse que la comisión Lava Jato del Congreso convocará a ex funcionarios y ex mandatarios, comprendidos entre los años 2005-2014, para investigar los pagos de coimas que habrían recibido algunos servidores de parte de la empresa Odebrecht, desde el Partido Nacionalista aclararon que colaborarán con las indagaciones.

El ex legislador Teófilo Gamarra señaló que confía en sus líderes, la ex primera dama Nadine Heredia y el ex presidente de la República Ollanta Humala, y aseguró que ambos “siempre instaron a la Justicia a aclarar los presuntos actos de corrupción”.

“Desde el nacionalismo siempre expresamos que estas investigaciones deben realizarse a fondo y con la celeridad del caso, en el tema Lava Jato hay mucho pan por rebanar”, manifestó a Perú21.

Sin embargo, cuando fue consultado sobre si Humala pudo estar al tanto del pago de sobornos, indicó que “esa es una pregunta que debe contestar el mismo ex mandatario”.