Susana Villarán y Luis Castañeda tendrán que responder por caso Lava Jato

Fabiana Sanchez @Fabianasd

Crece la lista. Además de los altos funcionarios que gobernaron el país entre los años 2004 y 2014, la comisión Lava Jato del Congreso también citará a la ex alcaldesa de Lima, Susana Villarán, y al actual burgomaestre, Luis Castañeda, a una sesión del grupo, adelantaron a Perú21 los congresistas Jorge Castro (FA), Karina Beteta (FP) y Víctor García Belaunde (AP).

¿Cuáles serían las razones para convocarlos? El parlamentario de Acción Popular refirió que, en el caso de Villarán, uno de los motivos es el proyecto Vías Nuevas de Lima, a cargo del consorcio Rutas de Lima, donde tenía participación mayoritaria Odebrecht.

Esta obra fue concesionada con la finalidad de que se rehabilitara la infraestructura vial en la Panamericana Norte, Panamericana Sur y la autopista Ramiro Prialé.

“El otro caso por el que se le debe investigar es por el proyecto Línea Amarilla, a cargo de la firma brasileña OAS (que opera el sistema de peajes de Evitamiento)”, manifestó.

En el caso de Castañeda, indicó García Belaunde, “debe explicar sobre la continuidad de las obras, y lo que habría sucedido con OAS”.

Cabe recordar que una investigación de IDL Reporteros reveló una comunicación que tuvo la gerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima, Giselle Zegarra, con el ex presidente y ahora detenido presidente de la brasileña OAS, José Pinheiro, para bloquear la publicidad del proyecto Vía Parque Rímac (Ahora Línea Amarilla) durante la gestión de Susana Villarán.

“Por los contratos que se hicieron en su momento con esas empresas es que ahora sube el precio de los peajes en la capital”, cuestionó García Belaunde.

Por su parte, Castro señaló que “vamos a ser duros con esta investigación”, por lo que aseguró que no blindarán a ninguno de los involucrados.

“Esta debe ser una oportunidad para revertir una corrupción generalizada en el Perú. No vamos a permitir que este flagelo exista, así sean personas de izquierda o de cualquier tendencia”, afirmó.

En esta misma línea, la actual coordinadora de la comisión, Karina Beteta, garantizó la imparcialidad y el respeto al debido proceso. Asimismo, dijo que propondrá en la instalación del grupo, el 4 de enero, que las sesiones se lleven a cabo como mínimo dos veces por semana, por la cantidad de personas a las que involucra.

A FAVOR Y EN CONTRA

Luego de que se conociera que Castañeda sería citado, Wilder Ruiz, regidor de Lima, refirió que “el alcalde no tiene nada que ocultar”.

“Los ciudadanos deben estar tranquilos, doy garantía de la transparencia. Para Villarán sí debe caer toda la investigación porque ahí se hicieron los grandes negociados. Ella debería ser la primera investigada del caso”, señaló a Perú21.

En defensa de Villarán, el también regidor Hernán Núñez, dijo que se debería tomar como base el informe sobre Lava Jato que hizo el ex congresista Juan Pari. “Lo que se pretende hacer no es una investigación seria, sino una en la que prima la simpatía política”, comentó a este diario.

Agregó que a diferencia de otros posibles investigados, Villarán no tiene representación en el Congreso para que la defienda.

SITUACIÓN DE MULDER

DATOS

La empresa Odebrecht pagó sobornos al Perú por aproximadamente US$29 millones entre 2005 y 2014, de acuerdo con información de la justicia de Estados Unidos.

El primer ministro, Fernando Zavala, informó que la brasileña Odebrecht ya no participará en nuevas concesiones que se realicen en el Perú.

El congresista Yonhy Lescano (AP), a través de su cuenta de Facebook, rechazó el alza de los peajes por parte de los concesionarios brasileños y exigió que se suspendan mientras dure la investigación por el caso Lava Jato.

Por otro lado, y a raíz de las declaraciones de Mauricio Mulder (Apra) de que no renunciaría a la comisión pese a haber puesto las manos al fuego por Alan García, Castro y Beteta coincidieron en que su permanencia dependerá de su bancada. No obstante, el representante del Frente Amplio consideró que “todos los apristas tienen una posición similar, así que no cambiaría mucho si entra otro por Mulder”. En tanto, la fujimorista indicó que un cambio de integrantes retrasaría el trabajo del grupo.