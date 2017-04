Francisco Soberón sobre caso Madre Mía: "No, no me arrepiento de nada y me resbalan las críticas"

Francisco Soberón Garrido, Director Fundador de la Asociación Pro Derechos Humanos (APRODEH), señaló que como representante de su organización no se arrepiente de haber apoyado la marcha ‘Fujimori Nunca Más’ en 2011 (que tuvo el propósito de impedir la llegada de Keiko Fujimori a la presidencia) a pesar de tener la convicción, en aquel momento, que el también candidato al más alto cargo público, Ollanta Humala, estaba seriamente involucrado en el caso Madre Mía, en el que el ex presidente, habría presuntamente violado los derechos humanos en su etapa de militar en Tingo María.

Si tenía la convicción que Ollanta Humala estaba formalmente involucrado en el caso Madre Mía, ¿por qué no lo enfrentaron?

-Entre estos dos males (en alusión a Keiko Fujimori y Ollanta Humala), tuvimos la convicción de enfrentar al fujimorismo. Nunca llamamos directamente a votar por Humala, pero nuestra movilización, que fue masiva, seguramente, contribuyó a la derrota de Fujimori aunque no decidió el voto. Ahora, el régimen fujimorista fue más violador o tan violador como el de Ollanta Humala. El fujimorismo es responsable de La Cantuta y Barrios Altos y otros más mientras que Ollanta es responsable del caso Madre Mía.

No se trata de quién era más o menos sino ¿por qué su asociación apoyó a Ollanta Humala a sabiendas que habría presuntamente violado los derechos humanos en Madre Mía?

-En esas circunstancias, había que confrontar a uno y, evidentemente, el historial de violaciones, crímenes, mafia y corrupción era total (en alusión al fujimorismo). Aún cuando teníamos la convicción como la seguimos teniendo de que Ollanta Humala es responsable del caso Madre Mía, nuestra decisión fue llamar a marchar contra Keiko Fujimori.

¿Y en qué queda el trabajo de la asociación dedicada a defender los derechos humanos?

-Nuestra consecuencia ahora está en los nuevos elementos respecto al caso Madre Mía. Vamos a seguir respaldando a las familias con la denuncia en contra de Ollanta Humala. No hemos retrocedido ni un ápice… Tan es así que después que se archivó el caso, lo presentamos a la Comisión Interamericana en 2010. Incluso, ahora viajaremos a Buenos Aires (Argentina) a sostener el caso Madre Mía ante la Comisión Interamericana para que se reactive.

¿Pudo más el odio de ustedes al fujimorismo que hacer justicia en el país?

-No, no es odio… Es clamor de justicia y ahora lo vamos aplicar igual para Humala.

Pero lo debieron aplicar en 2011…

-No, porque en ese momento no teníamos caminos para acceder a la justicia… ¡En vez de reclamarnos a nosotros deberían reclamarle al Poder Judicial y al Ministerio Público que fueron los que promovieron que se archivara (en alusión al caso Madre Mía)! ¡No a nosotros, nosotros no somos jueces!

¿El camino correcto no era afirmar en ese momento que Ollanta Humala estaba presuntamente involucrado en la violación de derechos humanos en Madre Mía y que con su apoyo a la marcha ‘Fujimori Nunca Más’ no lo estaban respaldando?

-No, no tenemos porque arrepentimos de nuestras decisiones… Si, en estos momentos, estuviéramos callados, silenciosos y no promoviéramos la verdad y la justicia frente al caso Madre Mía, allí nos tendrían que reclamar. Yo no acepto que nadie me encare, ni que me reclamen por mis acciones… Yo he sido coherente, he sido consistente y lo seguiré siendo y no solo contra Fujimori, Humala sino contra García porque allí se callan todos en proteger los crímenes de García como el caso Frontón, Acomarca, Cayara y más crímenes. La prensa tiene ser consecuente y no solo señalar a uno, sino señalar a todos.

Insisto, ¿no era más coherente haber afirmado, en aquel momento, que Ollanta Humala tenía que ver con la violación de derechos humanos en Madre Mía?

-No, no acepto este emplazamiento y lo rechazo.

A través de las redes le llueven críticas, lo acusan de estafar al país, de haberse vendido

-Si, yo sé, y eso me resbala porque yo no actúo en función de las críticas de los otros, sino en función de mis convicciones. Que me acusen de lo que quieran. Alan García y los fujimoristas me acusaron de terrorista y eso me resbala. Tengo 35 años en este quehacer, no es de ahora que empiezo.

Te puede interesar

Las redes de colaboración al interior del partido de Keiko Fujimori https://t.co/f9ynVhODMt pic.twitter.com/e5f8O1sxng — Diario Perú21 (@peru21noticias) 30 de abril de 2017