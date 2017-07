"Si Alberto Fujimori fuese indultado debería optar por no hacer política", afirma Úrsula Letona

La congresista Úrsula Letona (Fuerza Popular) afirmó que si el ex presidente Alberto Fujimori recobrara su libertad gracias a un indulto debería dedicarse a descansar y optar “por no hacer política”.

En una entrevista en El Comercio, indicó que es importante tener en claro que Alberto Fujimori ya no debería hacer política activamente “porque puede prestarse a un juego perverso de manipulación de quienes creen que él no debería salir”.

►Guido Lombardi: “Sería lamentable que Alberto Fujimori muriera en la cárcel”

“Esperaría que el (ex) presidente goce de este beneficio (el indulto). Sí creo que si fuese indultado debería optar por no hacer política. Debería aprovechar y vincularse a sus hijos, a sus nietos y dedicarse a descansar. Es importante tener en claro que él ya no debería hacer política activamente porque puede prestarse a un juego perverso de manipulación de quienes creen que él no debería salir”, señaló.

“Yo no votaría por Kenji”

Úrsula Letona señaló, además, que no votaría por Kenji Fujimori en la eventualidad de que postule a la Presidencia del Parlamento.

Según dijo, ha visto al hermano de Keiko Fujimori “cansado de hacer política”.

“Personalmente, no (creo que vaya a postular). He hablado en varias oportunidades con él y denota más bien una inclinación a no participar mucho. Lo he visto cansado de hacer política. Esta es una elección, yo no votaría por Kenji”, exclamó.

Más información